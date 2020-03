Bakı sakininin 63 min manatı oğurlandı

Bakıda 63 000 manat pul oğurlayan şəxs tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, DİN Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin (BCAİ), Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində martın 20-də Bakı şəhər sakini olan bir nəfərin 63 000 manat pulunu oğurlamaqda şübhəli bilinən Mərdəkan qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunmuş E.Nəcəfov saxlanılıb.

