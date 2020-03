Neftçalada mənzildə partlayış olub

Neftçalada mənzildə qaz sızmasından partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, axşam saatlarında Neftçala şəhəri H.Əliyev prospektində yerləşən yaşayış binasının birinci mərtəbəsində 1932-ci il təvəllüdlü İmanova Bacıbacı Allahverdi qızına məxsus mənzildə partlayış baş verib.

Partlayış nəticəsində ev sahibi 3-cü dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Partlayışın gücündən blokda yerləşən 7 mənzilə və binanın qarşısında dayanan 3 avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

