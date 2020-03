Afət Fərmanqızı mağazaya getməmək üçün 200 ədəd lavaş alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "#evdəqal" həştəqi ilə çağırış edən tanınmışların sırasına Afət Fərmanqızı da qoşulub.

Müğənni, şəxsi sosial şəbəkə hesabında video yayımlayaraq 3 ay evdən çölə çıxmayacağını bildirib. O, mağazaya belə getməmək üçün 200 ədəd lavaş aldığını qeyd edib.

