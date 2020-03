DİN-dən Azərbaycanda küçəyə çıxma qadağası xəbərlərinə - RƏSMİ AÇIQLAMA

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) vətəndaşların küçələrdə hərəkətinin qadağan edilməsi ilə bağlı sosial şəbəkədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirliyin yaydığı açıqlamada bunlar qeyd edilib:

“Sosial şəbəkələrdə yayılan bu məlumatda qeyd edilir ki, guya martın 28-dən paytaxt ərazisində nəqliyyatın hərəkətinə tam məhdudiyyət qoyulacaq.

Vətəndaşlarımızı bu məlumata inanmamağa çağırırıq. Bildiririk ki, bu dezinormasiyadır. Polis əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tətbiq etdiyi sosial izolyasiya tədbirlərinin icrası ilə əlaqədar fəaliyyətini davam etdirir”.

