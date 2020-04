Ukraynada koronavirusa yoluxanların sayı artıb

Ötən sutka ərzində Ukraynada yeni növ koronavirusa (COVİD-19) daha 46 nəfər yoluxub.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

Məlumatda deyilir: "Martın 28-i saat 22:00 üçün Ukraynada 356 laborator yolla təsdiqlənmiş COVİD-19 halı var. Sutka ərzində 46 yeni yoluxma halı qeydə alınıb".

Nazirlikdən bildiriblər ki, ölkə ərazisində 9 ölüm halı qeydə alınıb, 5 nəfər isə koronavirusdan sağalıb.

Qeyd edək ki, Ukraynada ən çox koronavirusa yoluxma halı ölkənin paytaxtı Kiyevdə qeydə alınıb. Burada yeni koronavirusa 74 nəfər yoluxub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.