Dünyanın ən qorxulu gölü: Bütün canlıları daşa döndərir / FOTOLAR

Dünya möhtəşəm mənzərəli, qeyri-adi flora və fauna malik bir yerdir. Bu məlumatda sizlərə yer üzündəki qəribə və maraqlı məkanlarla tanış edəcəyik.



Salar de Uyuni (Boliviya)

Bura dünyanın ən böyük duz gölüdür. İncə su təbəqəsi səthdə toplandığı üçün dünyanın ən təbii güzgüsü də buradadır.



Şeytan Körpüsü (Almaniya)

Almaniyada yerləşən bu körpünün hansı tərəfindən baxılsa, körpü mükəmməl bir görünüşdə əks olunur.



Spotted Gölü (Kanada)

Dünyanın ən çox minerala sahib gölüdür. 365 nöqtənin hər biri ayrı-ayrılıqda özünəməxsus kimyəvi minerallara sahibdir. Göldəki mineraların müxtəlif xəstəlikləri sağaltdığı bildirilir.





Eniş nöqtəsi (Yeni Zellandiya)

Bu meşə güclü Antarktika küləkləri nəticəsində qalıcı olaraq əyilmiş ağaclarla doludur.

Ölü Vadi (Namibiya) Sarı qum təpələri ilə əhatələnmiş vadidə yerləşən qurumuş meşəlikdir. Su çatışmamazlığı səbəbindən buradakı ağacların kökləri yer səthinə doğru inkişaf edib.

Daşlaşmış göl (Tanzaniya) Dünyadakı ən qəribə göllərdəndir. Bu göldə böyük miqdarda qələvi var. Bu səbəbdən gölə düşən hər heyvan dərhal daşlaşır.







