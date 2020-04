Koronavirusa görə təxirə salınan Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının yeni vaxtı açıqlanıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, dünyanın ən böyük idman yarışı 2021-ci ilin 23 iyulunda start götürəcək.

Rəsmi qərar isə yaxın vaxtlarda açıqlanacaq.

Milli.Az

