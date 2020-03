Azərbaycan mərhum xalq artisti, kaman ustası Habil Əliyevin qızı Vəfa Əliyeva koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Bakıxanov qəs.M.F.Axundov küç.40/6 ünvanında yerləşən 22 saylı Uşaq Poliklinikasının baş həkimi Əliyeva Vəfa Habil qızı koronavirus infeksiyasına yoluxduğundan karantinə götürülüb.

