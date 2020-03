Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanında törədilən terror aktlarını pislədi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Səudiyyə Ərəbistanında törədilən terror aktlarını pisləyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə XİN-in rəsmi "Twitter" səhifəsində paylaşım edilib.

"Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad və Cazan şəhərlərindəki yaşayış sahələrini hədəf alan Hutilər tərəfindən təşkil olunan terror hücumunu pisləyirik. Azərbaycan ölkəsinin təhlükəsizliyini, sabitliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün atdığı addımlarda Səudiyyə Ərbistanı ilə həmrəy olduğunu və dəstəyini ifadə edir",- deyə paylaşımda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.