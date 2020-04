Tez arıqlamaq istəyənlər bu üsulu seçir - HİPOQLİKEMİK PƏHRİZ

Arıqlamaq istəyi xüsusilə yaz ayları yaxınlaşdıqca güclənir. Əlbəttə ki, çoxları mümkün qədər sürətlə çəki atmağa çalışır, bu da həmişə istənilən nəticəni vermir.

Milli.Az xəbər verir ki, ispaniyalı dietoloq Anna Kossoviç sübut olunmuş və təhlükəsiz bir üsul təklif edir - hipoqlikemik pəhriz.

Bəs hipoqlikemik pəhriz nədir?

"Hipoqlikemik pəhrizin əsas vəzifəsi istifadə olunan şəkərin miqdarını azaltmaqdır. Və yalnız çayı şirin etmək üçün istifadə etdiyiniz rəfinə edilmiş şəkərdən deyil, ümumiyyətlə şəkərdən söhbət gedir. Bildiyiniz kimi, karbohidratlar sadə (sürətli) və mürəkkəb (yavaş) olur. Çəki itirmək istəyirsinizsə, rasiondakı sadə karbohidratların sayını azaltmalısınız - bunlar makaron, dənli bitkilər və çörəkdir. Onların tərkibində qanda qlükozanın sürətlə yüksəlməsinə və udulmasına, nəticədə aclıq hissinin yenidən qayıtmasına səbəb olan şəkər var. Ancaq mürəkkəb karbohidratlar - tərəvəzlər, paxlalı bitkilər - əksinə, uzun müddət toxluq hissi qazandırır", - deyə ekspert izah edib.

"Tərkibində şəkər, sorbitol və mannitol kimi qatqı maddələri olan məhsullar rasiondan xaric edilməlidir. Şirniyyat əvəzinə vitamin və liflə zəngin olan meyvələr yemək daha yaxşıdır. Əlbəttə ki, şəkərli diabetə meyliniz varsa, ən az şəkər tərkibli meyvələr seçməlisiniz. Məsələn, əncir, xurma, banan və ya üzümün əvəzinə alma, armud, çiyələk və ya portağal sizin üçün ideal seçim olacaq", - Kossoviç bildirib.

Qlisemik indeks nədir?

"Karbohidratların rasiondan tamamilə çıxarılmasının mənası yoxdur - onlar bədən üçün zəruridir, çünki enerji mənbəyidir. Əsas məqsədi arıqlamaq olanlara, aşağı qlisemik indeksli məhsullara diqqət yetirmək tövsiyə olunur: qarabaşaq, kələm, arpa, kinoa. Onlar orqanizm tərəfindən daha yavaş sovrulur və tədricən enerji verir. Ancaq narahat olmayın, yalnız pəhriz məhsulları yemək lazım deyil. Ən sevdiyiniz ləzzətli makaronu da "al dente" (spagettini (makaronu) təxminən 12 dəqiqə qaynatmaq) vəziyyətində bişirsəniz, bədən quruluşu üçün daha az təhlükəli ola bilər", - deyə mütəxəssis qeyd edib. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.