Koronavirusa yoluxan məşhur ispaniyalı opera ifaçısı Plasido Dominqo xəstəxanadan evə buraxılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Meksikanın Gerrero ştatının Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib. Hazırda onun vəziyyətinin stabil olduğu deyilir.

Qeyd edək ki, 79 yaşlı sənətçi martın 22-də infeksiyaya yoluxduğunu bildirmişdi.

Milli.Az

