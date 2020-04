Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ABŞ-ın dövlət başçısı Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, telefon söhbəti zamanı regional məsələlərlə yanaşı dünyanı təsiri altına alan koronavirus pandemiyası ilə mübarizə yolları müzakirə edilib. Prezidentlər bildiriblər ki, pandemiya ilə mübarizədə uğurlu nəticə əldə etmək üçün qlobal əməkdaşlıq vacibdir.

Anar Türkeş

