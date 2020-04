ABŞ-da koronavirusdan həlak olanların sayı Çində bu xəstəlikdən ölənlərin sayını ötüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə federal və yerli hakimiyyət orqanlarının hesabatlarına əsaslanan Con Hopkins Universiteti xəbər yayıb.

Bildirilir ki, ölkədə 175 067 nəfərin koronavirus testi müsbət nəticə verib, 3 415 nəfər dünyasını dəyişib və 5 995 nəfər sağalıb.

Beləliklə, hazırda ABŞ-da koronavirusdan 3309 nəfərin öldüyü Çindən daha çox ölüm halları qeydə alınıb.

Milli.Az

