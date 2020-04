Fransanın "Marsel" klubunun sabiq prezidenti Pape Diuf ölüb.

Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, keçmiş futbol funksioneri koronavirus xəstəliyindən vəfat edib.

Səhhətində bir müddət idi problemi olan 68 yaşlı Diuf koronavirus pandemiyasına yoluxduqdan sonra Seneqalın paytaxtı Dakarda həkim nəzarətində idi. Lakin bir neçə gündür aparatlara bağlı şəkildə nəfəs alan futbol adamı bu gün vəfat edib.

Qeyd edək ki, Pape Diuf 2005-2009-cu illərdə "Marsel"ə rəhbərlik edib.

Milli.Az

