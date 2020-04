Avstarliyada son sutka ərzində daha 9 nəfər koronavirusdan ölüb.

“Report” “Haberturk”ə istinadən xəbər verir ki, bunu Yeni Cənubi Uels əyalətinin Səhiyyə Nazirliyi yayıb.

Məlumata görə, Avstraliyada 95 yaşında olan qadın müalicə olunduğu xəstəxanada koronovirusdan ölüb.

Qeyd eədək ki, Avstraliyada indiyədək infeksiyadan 20 nəfər ölüb. 4 800 nəfər isə pandemiyaya yoluxub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.