30 siyasətçi Trampa müraciət etdi: İrana sanksiyanı LƏĞV ET!

İrana sanksiyaları ləğv edin!

Axar.az xəbər verir ki, bu sözlər ABŞ prezidentliyinə namizəd Berni Sandersin içidə olduğu 30 amerikalı siyasətçinin Donald Trampa yazdığı açıq məktubda yer alıb. Məktubda ABŞ-ın İranla bağlı situasiyanı pisləşdirmək yerinə ona humanitar dəstək verməli olduğu bildirilib:

“İran xalqının ehtiyacı olduğu sanksiyaları davam etdirmək yerinə biz israrla İrana sanksiyaları indiki dövrdə dayandırmağa çağırırıq. İran xalqına koronavirusla daha yaxşı mübarizə üçün humanitar jest edilməlidir”.

