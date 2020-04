Liviyada qiyamçı general Xəlifə Haftarın ordusuna aid silahlı pilotsuz uçuş aparatı vurulub.

Publika.az xəbər verir ki, "Wing Loong II" model PUA paytaxt Tripoli yaxınlığında Milli Barışıq Hökumətinin qüvvələri tərəfindən məhv edilib.

Daha əvvəl Haftara koronavirus pandemiyasına görə döyüşlərə ara vermək çağırışı edilsə də, Liviyada hərbi əməliyyatlar davam edir.

Zümrüd

