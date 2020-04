Hansı hallarda evdən çıxmağa icazə verilir? - RƏSMİ CAVAB

“Karantin rejiminin tələblərinə görə vətəndaşlar zəruri hallarda evdən çıxmağa icazə verilir - ərzaq, dərman almaq, məişət tullantılarını atmaq və həyatı üçün təhlükə olanda".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın mətbuat konfransında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini Əziz Baqişev bildirib.

"Vətəndaşlara düzgün izah etmə məsələsi artıq həllini tapıb. Vətəndaşların evdən çıxması elektron cihazlarla tənzimlənəcək. Yaxın vaxtlarda geniş məlumat veriləcək. Vətəndaş evdən çıxmamış müəyyən nömrəyə sms-lə bu barədə izah verəcək. Onlara icazə veriləcək. Vətəndaşa polis naryadı yaxınlaşanda o şəxsiyyət vəsiqəsini verəcək və polis planşetlə ona icazə verilib verilmədiyi görünəcək. Vətəndaş Yasamalda icazə alıbsa, başqa rayonda aşkarlanıbsa, o artıq karantin rejimini pozmuş kimi qiymətləndiriləcək".(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.