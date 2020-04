Milli Məclisin aprelin 7-də keçiriləcək plenar iclasının vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, plenar iclasın vaxtı aprelin 7-dən 9-na keçirilib: "İclasın gündəliyindəki məsələlər isə olduğu kimi saxlanılıb".

