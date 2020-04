Saatlıda həmyerlisini bıçaqlayan şəxs tutulub

Saatlıda həmyerlisini bıçaqlayan şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az APA-nın Mil-Muğan bürosuna istinadən xəbər verir ki, əvvəllər məhkum olunmuş Qıraqlı kənd sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Qasımov Nurlan Alim oğlu Saatlı polisi tərəfindən tutulub.

Qeyd edək ki, adı çəkilən şəxs aprelin 4-də səhər saatlarında Saatlının Mustafabəyli kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Zeynalov Asim Gülmalı oğlunu qarın nahiyəsindən bıçaqlayıb. Sonuncu qarın boşluğunu dəlib keçən yara ilə Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

