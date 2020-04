Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan koronavirusla bağlı xalqa müraciətində pandemiyaya qarşı atılan yeni addımları açıqlayıb.

Metbuat.az verir ki, çıxışında o bildirib ki, koronavirus problemi aradan qalxana qədər tibbi maskalar pulsuz olacaq. Tibbi maskaların pulla satışı qadağandır.

"Dövlət olaraq bütün maskalara pulsuz çatdıracağıq. İşləyənlərdən başqa insan hərəkətliliyini minimuma endirəcəyik. Bu müsibətdən birlikdə qurtulacağıq" - deyə o, əlavə edib.



