Bu pandemik böhranda beynəlxalq birliyin üzərinə düşən vəzifələri xatırlatmaq istəyirəm.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İran prezidenti Həsən Ruhani "Twitter" səhifəsində paylaşıb.

Prezident Ruhani yazıb:

"Mən beynəlxaq təşkilatlara koronavirusla bağlı öhdəliklərini xatırlatmaq istəyirəm. Biz Beynəlxalq Valyuta Fondunun (#IMF) və Dünya Bankının üzvüyük. Həm bizim, həm də qlobal ictimai rəyin fərqli millətlər arasında ayrıseçkilik etməsi yolverilməzdir".

