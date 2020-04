Bərdə Rayon İcra Hakimiyyəti rayonun Köbərkənd kəndində yaşayan aztəminatlı ailə Məmmədova Kifayət Qabil qızının ailəsinin maddi vəziyyətilə maraqlanmışdır. Ehtiyacı olduğu nəzərə alınaraq Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən Kifayət Məmmədovanın ailəsinə ərzaq göndərilmiş və maddi yardım edilmişdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.