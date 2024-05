Başqırdıstanın nəqliyyat və yol təsərrüfatı naziri Aleksandr Klebanov rüşvət alarkən həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Rusiya KİV yayıb.

O, tutduğu vəzifədən azad edilib.



