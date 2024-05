Tərtərdə məktəblinin ölümü ilə bağlı daha bir AÇIQLAMA

Tərtər şəhəri İ.Məmmədov adına 2 nömrəli məktəb liseyin şagirdinin vəfat etməsi ilə bağlı Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırılma aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idarədən hadisənin məktəbin ərazisində olmadığı müəyyən edildiyi bildirilib.

"Məktəb rəhbərliyi və müəllimlərin izahatına əsasən qeyd edirik ki, 6 may 2024-cü il tarixində şagird 2-ci dərsdə iştirak edib, dərslərarası fasilə bitdikdən sonra sanitar-qovşaqdan istifadə etmiş və sinif otağına qayıtmadan məktəb ərazisini tərk etmişdir. Ərazini tərk etdikdən qısa müddət sonra şagirdin vəfat etməsi ilə bağlı məlumat yayılmışdır.

Hazırda ölüm faktının səbəbi müvafiq orqanlar tərəfindən araşdırılır. Araşdırmanın nəticəsi barədə idarəyə rəsmi məlumat daxil olduğu təqdirdə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir", - açıqlamada deyilir.

