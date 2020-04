Böyük Britaniyanın koronavirusa yoluxan Baş Naziri Boris Conson reanimasiyadan çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Nazirin ofisi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Conson bu gün reanimasiyadan çıxarılaraq palataya köçürülüb.



Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın Baş Naziri Boris Consonda martın 27-də koronavirus aşkarlanıb. Conson şəxsi həkiminin tövsiyəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.