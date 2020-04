Kriştianu Ronaldo karantin rejimini pozub

"Yuventus"un hücumçusu Kriştianu Ronaldo növbəti dəfə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı superulduz hərəkəti ilə tənqid obyektinə çevrilib.

Koronavirus pandemiyası səbəbindən əksər ölkələrdə karantin rejimi elan olunsa da, 35 yaşlı forvard buna məhəl qoymayıb. Əksər futbolçular məşqləri evdə edirlərsə, Ronaldo bunun üçün evini tərk edib, "Nasional"a məxsus olan "Madeyra" stadionuna yollanıb.

CR7-nin orada stadion nümayəndələri, şəxsi köməkçiləri ilə bir araya gəlib, sosial məsafəyə əməl etməyib. Görüntürlərdə heç kimin maska taxmadığı da görünür. Yerli futbol ictimaiyyəti bu davranışa görə, Ronaldonu qınayıb. Hətta hökumət dairəsindən verilən açıqlamada heç kimə ayrı-seçkilik edilməyəcəyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Kriştianu Ronaldo bu yaxınlarda ailəsi ilə birlikdə Madeyra küçələrində gəzintiyə çıxarkən görüntülənib.

