Aprel döyüşlərinin yeni videosu yayıldı: Ara, ARADAN ÇIXIRIQ! - VİDEO

Aprel savaşı ilə bağlı ermənilərin döyüş zamanı çəkdiyi bir video 4 ildən sonra, bugünlərdə üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videonun 2016-cı ildə baş verən Aprel savaşının ikinci gününə aid olduğu ehtimal edilir.

Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində yayılan videoda erməni əsgərlərin danışığı da əks olunub.

Azərbaycan ordusunun artilleriya hücumu nəticəsində erməni postunun məhv edildiyini görən arxa səngərdəki erməni əsgərlər ermənicə qışqırırlar:

“Ara, ananı… Qraddır. Necə sürətli… Aradan çıxırıq, çıxırıq!!!”

Sözügedən videonu təqdim edirik:

Qazet.az

