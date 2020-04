Daha bir ölkədə koronavirus yenidən aktivləşdi: Sağalan 116 nəfər yenidən yoluxdu

Cənubi Koreyada koronavirus yenidən fəallaşıb. Belə ki, yeni növ koronavirusdan müalicə olunaraq sağalan 116 nəfərdə yenidən koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin "Xəstəliklərə Nəzarət və Mübarizə Mərkəzi"ndən (KCDC) məlumat yayımlanıb. Bu şəxslərin başqalarını koronavirus yoluxdurub yoluxdurmadıqları ilə bağlı araşdırmalar aparılır.

Qeyd edək ki, bu günə qədər Cənubi Koreyada ümumilikdə 10 min 564 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 222 nəfər isə həyatını itirib.

Mənbə: Sabah.com.tr

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.