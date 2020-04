​Gazelli Group #GazelliYardım proqramı çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirir

#GazelliYardım proqramı Azərbaycanda yeni koronavirusun (COVID-19) yayılması nəticəsində çətinliklərlə üzləşən aztəminatlı ailələrə, fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərə, həmçinin yaşlı insanlara kömək məqsədi daşıyır.



Vacib ərzaq məhsulları və dezinfeksiyaedici vasitələrdən ibarət olan bağlamalar Bakı şəhəri ərazisində yaşayan, ölkədə karantin rejiminin tətbiq edilməsi nəticəsində çətin vəziyyətlə üzləşmiş 50-dən çox ailəyə çatdırılıb.

Bu aksiyadan əvvəl isə proqram çərçivəsində Bakı, Quba və Lənkərandakı Təhsil və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin tabeliyində olan uşaq evləri, internat məktəbləri və qocalar evləri bir aylıq şampun, maye sabun, həmçinin antiseptik vasitələr ehtiyatı ilə təmin edilmişdilər.

“#GazelliYardım bizim korporativ sosial məsuliyyət proqramımızın bir hissəsidir. Bizim holdinq xeyriyyəçilik, Azərbaycan xalqının dəstəklənməsi və vətənimizin ekologiyası ilə bağlı problemlərinə hər zaman xüsusi diqqət ayırmışdır. Hökumətin virusun Azərbaycanda yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində atdığı addımları, onun mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədilə gördüyü tədbirləri dəstəkləmək təkcə hər bir sahibkarın deyil, eyni zamanda respublikamızın hər bir vətəndaşının borcudur. Şirkətimiz adından biz bütün vətəndaşlarımızı evlərində qalmağa, küçəyə yalnız vacib tələbat hallarında maska və əlcək taxaraq çıxmağa, əllərini təmiz yumağa və antiseptik vasitələrdən istifadə etməyə çağırırıq. Diqqətli olun ki, sağlam olasınız!” – deyən Gazelli Group-un nümayəndəsi şirkətin həmçinin bu sahədə fəaliyyətini davam etdirmək niyyətində olduğunu da vurğuladı.

