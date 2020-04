Mayın dördündən sonra nə baş verəcək? - Operativ Qərargahdan AÇIQLAMA / VİDEO

Hazırda may ayının dördündən sonra baş verə biləcəklər çoxlarını maraqlandırır desək yanılmarıq.Kimisi dərslərin başlanmasını, kimisi sərhədlərin açılmasını, kimisi də rayonlardan paytaxta qayıtmağı gözləyir.

Bəs may ayının dördündən sonra nə baş verəcək?

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın mətbuat katibi İbrahim Məmmədov AzTV-nin efirində yayımlanan “Hədəf” verilişində bütün bu suallara cavab verib.

'' Mayın dördündən sonrakı dövründə karantindən çıxış dövrü başlayır. Dərslərin başlanması ilə bağlı hal-hazırda qərar yoxdur. Biz dərhal karantindən çıxmırıq amma mart ayındakı vəziyyətə də qayıtmırıq. Bu məsələlər müzakirə olunur. Götür-qoy edilir. Burada açar mövqe həkimlərə aiddir.

İnsanların sağlamlığı həkimlərin üzərinədir. Onlar hansı yanaşmanı uygun görsələr operativ qərargahda bu barədə biz qərar qəbul edəcəyik. Mən insanlara demək istəyirəm ki, dezinformasiyalara inanmayın . Karantin rejimi ilə bağlı bütün informasiyaları Nazirlər Kabinetinin rəsmi saytından eşitmədikcə inanmasınlar.

Yalnız rəsmi məlumatlara inansınlar.''

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

