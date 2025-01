Fransanın Strasburq şəhərində tramvayların toqquşması nəticəsində azı 30 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən istinadən xəbər verir ki, tramvaylardan biri digərinin yoluna çıxıb. Qəzada azı 30 nəfər yaralanıb, onlardan beşinin vəziyyəti ağırdır.

Nəşr hesab edir ki, qəzaya ilkin səbəb kimi açarların dəyişdirilməsində səhv ola bilər.

Vurğulanıb ki, Strasburq stansiyasında tramvay hərəkəti hər iki istiqamətdə dayandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.