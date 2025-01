Ermənistanda Spitakdan 1 km şimalda zəlzələ olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Yerevan vaxtı ilə saat 18:31-də 2,1 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Episentrdə yeraltı təkanların gücü 2-3 bal təşkil edib.

Lori rayonunun Spitak şəhəri və Arevaşox kəndində 2-3 bal gücündə zəlzələ hiss olunub.

