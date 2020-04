Azərbaycan əhalisinə ŞAD XƏBƏR - Mayın 6-dək...

Sinqapur Texnologiya və Dizayn Universitetinin (SUTD) alimləri süni intellektə əsaslanaraq dünyada və ayrı-ayrı ölkələrdə koronavirusun yox olacağı tarixi açıqlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, koronavirus dünyada mayın 30-da 97%, iyunun 17-də 99%, dekabrın 8-də isə 100% yox olacaq.

Azərbaycana gəlincə, alimlərin fikrincə koronavirus mayın 6-dək 97 faiz, mayın 17-si 99 faiz, iyun ayının 14-ü isə tamamilə yox olacaq.

Qonşu ölkələrdə isə vəziyyət belədir:

Rusiyada koronavirus mayın 20-də 97%, mayın 28-də 99 %, iyulun 20-də 100%

Türkiyədə mayın 17-də 97%, mayın 29-da 99%, avqustun 12-də isə 100%

İranda mayın 20-də 97%, iyunun 9-da 99%, oktyabrın 22-də 100%

Gürcüstanda mayın 13-də 97%, mayın 23-də 99%, iyunun 6-da isə 100%

Ermənistanda iyunun 11-də 97%, iyunun 29-da 99%, avqustun 20-də isə 100% yox olacaq.

