Türkiyəli aparıcı Acun İlıcalı ilk dəfə 2 il əvvəlki görüntüsü barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “2-ci Sayfa” verilişinin virtual qonağı olan aparıcı üzündə xoşxassəli şiş yarandığını və əməliyyat keçirdiyini bildirib:

“Xoşxassəli şiş idi. Onu əməliyyatla götürmək məcburiyyətində qaldıq. Kəsib yenidən üzümə tikdirmək lazım oldu”.

