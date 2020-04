"Arsenal" məşqləri bərpa edib.

Metbuat.az Britaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Aleksandr Lyakazett, David Luis, Qranit Caka klubun bazasına daxil olarkən görülüb. Futbolçular meydanda məsafə qaydalarına əməl edərək fərdi şəkildə məşq ediblər.



Beləliklə, "Arsenal" Premyer Liqa təmsilçiləri arasında məşqləri bərpa edən ilk klub olub.

