Rusiyada ən çox qaçırılan avtomobillərin reytinqi dərc edilib

Rusiyada 2019-cu ildə ən çox qaçırılan avtomobillərin reytinqi dərc edilib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, sığorta mütəxəssislərinin tərtib etdiyi cədvəldə liderliyi 2018-ci ildə olduğu kimi "Cadillac Escapade" avtomobili saxlayıb.

Ən çox qaçırılan avtomobillərin ilk onluğuna "Toyota"nın üç modeli düşüb. "Camry" 2019-cu ildə ən çox qaçırılan ikinci avtomobil olub. "Toyota"nın "Land Cruiser 200" və "Land Cruiser Prado" modelləri də avtomobil oğrularının maraq dairəsində olub.

"Land Rover Freelander" isə ilk üçlüyü tamamlayır.

