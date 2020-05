Bərbər və gözəllik salonları belə işləyəcək - YENİ QAYDALAR

Pandemiya dövründə fəaliyyətinə icazə verilən bərbər və gözəllik salonlarının işləmə qaydası ilə bağlı təlimatlar təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimatlara görə bu cür müəssisələr onlayn növbə qəbul sisteminin tətbiqini həyata keçirməlidir.



İş proseslərindən əvvəl və sonra əllər mütləq yuyulmalı, bərbərlər və onlarla birgə çalışan şəxslər müvafiq formalar geyinməli, xidmət zamanı hər müştəri üçün ayrı önlük istifadə olunmalıdır.



Əməkdaşların və müştərilərin tibbi maskadan istifadəsi məcburidir.



Bundan başqa, kosmetoloji xidmətlər zamanı xidmət göstərənin sipərik, tibbi maska və əlcəkdən istifadəsi məcburidir. Hər bir müştəri üçün ayrı dəsmallar istifadə olunmalıdır. Qayçı, ülgüc, təraş maşınlarının başlıqları və istifadə edilən digər alətlər mütləq dezinfeksiya edilməlidir.



Ülgüc, epilyasiya iynə ucları kimi deşici və kəsici alətlər tibbi tullantı qutusuna atılmalı və tibbi tullantı kimi ləğv edilməlidir. Qayçılar və ülgüc başlıqları yuyulduqdan sonra spirtlə təmizlənməlidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.