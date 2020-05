Prezident bu şəxsləri vəzifəyə təyin etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavininin və məhkəmə kollegiyaları sədrlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, aşağıdakı şəxslər müvafiq vəzifələr təyin ediliblər.

Çingiz İsgəndər oğlu Əsgərov - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini,

Hafiz Qənbər oğlu Nəsibov - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının sədri,

Xəqani Səyyad oğlu Məmmədov - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının sədri,

Kəmalə Nəbi qızı Abiyeva - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri,

Sənan Firudin oğlu Hacıyev - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının sədri.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.