Bakıda QANDONDURAN HADİSƏ: “Paltarımı soyundurub “pol” taxtası ilə başıma vururdu” - Video

Bakıda əri tərəfindən iki uşağı ilə birlikdə işgəncələrə məruz qalan qadının videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın videoda narkotik istifadəçisi olan əri tərəfindən dəfələrlə döyüldüyünü, işgəncəyə məruz qaldığını deyib:

“Narkotikdən çəkirdi, məni evə salıb, paltarımı soyundurub “pol” taxtası ilə başıma vururdu. Zəncirlə əllərimi, boğazımı bağlayıb həyətdə yatırdırdı. Lüt şəkillərimi çəkib onları internetdə yaymaqla hədələyirdi”.

Qeyd edək ki, zərərçəkmiş “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyinə yerləşdirilib. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova bildirib ki, qadın Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən sığınacağa yerləşdirilib.

Məlumata görə, ailə üzvlərinə qarşı zorakılıq edən şəxs isə azadlıqdadır.(Qafqazinfo)

