SON DƏQİQƏ! May ayının 31-dən sonra karantin rejimi uzadılır? - Operativ Qərargahdan RƏSMİ

''May ayının 31-dən sonrakı dövrdə karantin rejiminin uzadılması ilə bağlı fikir söyləmək tez olardı.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib.

Onun sözlərinə görə qərar verilən zaman ölkəmizdə, regionda və dünyada olan vəziyyət nəzərə alınacaq.



'' Hazırda xüsusi karantin rejimi ilə bağlı ölkədəki vəziyyət kompleks şəkildə qiymətləndirilir və növbəti addımların atılması nəzərdən keçirilir. Yumuşaldılma tədbirləri ilə bağlı növbəti günlərdə də açıqlamalar olacaq. Hər halda mayın 31-dən öncə xüsusi karantin rejimi ilə bağlı hər hansı fikrin söylənməsi tez olar”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.