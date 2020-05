ABŞ-da yaşayan rusiyalı atlet Darya Klişinaya ayı 200 min dollara eskortluq etmək təklif olunub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə atlet Rusiya mətbuatına açıqlamasında bildirib.

O bildirib ki, təklifə görə, hələ də çaşqınlıq içərisindədir: "Tanımadığım biri "İnstagram"dan eskort olmağımı təklif etdi. Aylıq 200 min dollar təklif etdi. Əlbəttə təklifi geri çevirdim. Çünki belə bir işlə heç vaxt maraqlanmamışam".

