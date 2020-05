Puerto-Rikoda koronavirus səbəbindən tətbiq edilən karantində uşağını parka apara bilməyən şəxs təhlükəli bir yola əl atıb..

Metbuat.az xəbə verir ki, ata 8-ci mərtəbədə yerləşən evlərinin eyvanında, yerdən 24 metr yüksəklikdə uşaq üçün yelləncək qurub. Uşağını eyvandakı yelləncəkdə sallayan atanın görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb və müzakirələrə səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: HaberGlobal

