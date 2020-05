Donald Tramp koronavirus barədə: "Əgər ikinci dalğa olsa..."

ABŞ prezidenti Donald Tramp Miçiqan əyalətində "Ford"un istehsal müəssisəsini ziyarət edərkən jurnalistlərin koronavirusla bağlı suallarını cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Koronavirusun ikinci dalğasının olacağından narahatsınız?" sualına ABŞ lideri belə cavab verib:

"İkinci dalğanın olması ehtimalı azdır. Amma əgər ikinci dalğa olsa, ölkə iqtisadiyyatını dayandırmayacağıq".

Ölkəsinin epidemiya müddətində çox şey öyrəndiyini deyən Tramp gələcək dalğalar üçün hazır olduqlarını qeyd edib.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.