"Ağ Ev"də jurnalistlərin suallarını cavablandıran ABŞ prezidenti Donald Tramp bir jurnalistin sualına verdiyi cavabla gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp jurnalistlərdən birinə zarafatla yanaşaraq deyib:

"Gələn həftə Floridadakı kosmosa raket atma tədbirinə qatılmaq istəyirəm. Ümid edirəm hamınız mənə qatılarsınız. Səni raketə qoyub bir müddətlik səndən qurtulmaqistəyirəm".

Mənbə: Haber7

