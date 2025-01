Belarus Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az BELTA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə sərəncamı prezident Aleksandr Lukaşenko imzalayıb.

Bu vəzifə Dmitri Pineviçə həvalə edilib.

Qeyd edək ki, o 2024-cü il, yanvarın 25-dək Belarusun səhiyyə naziri vəzifəsində çalışıb.

