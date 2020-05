Sanitar-epidemioloji sahə üzrə mütəxəssislər tərəfindən Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargaha bu həftənin şənbə-bazar günləri hərəkətin məhdudlaşdırılması barədə müraciət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında TƏBİB İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib.

Operativ Qərargah şənbə və bazar günləri hərəkətin məhdudlaşdırılması barədə təklifi qəbul etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.