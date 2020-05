Bakıda polis əməliyyat keçirdi - 4 narkotacir saxlanıldı

Bakıda narkotiklərin dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bakı sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Ülvi Əliyevdən 0.101 qram heroin, 0.613 qram tiryək, Natiq Əzizovdan 0.023 qram heroin və 0.149 qram metamfetamin aşkar olunub.

Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin Post Patrul Xidməti Bölüyünün keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Bakı sakini Teymur Hüseynovdan 1.476 qram metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb.

Səbail Rayon Polis İdarəsinin Narkotiklərlə Mübarizə Şöbəsi və 8-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində isə əvvəllər məhkum olunmuş İslam Qurbanovdan 0.306 qram heroin aşkar olunaraq götürülüb.(Apa)

