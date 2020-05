Azərbaycanda dərslər dekabr ayında bərpa olunacaq? - TƏHSİL NAZİRLİYİNDƏN AÇIQLAMA

Məlumdur ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarı ilə 18 may 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən insanların küçələrə çıxma qadağası, həmçinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda yaşayış yerini SMS icazə ilə, "icaze.e-gov.az" portalında qeydiyyatdan keçməklə, xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, pandemiya ilə əlaqəli dayandırılan iş yerlərinin karantinin yumşaldılması mərhələsində bərpası da mümkün olub. Bununla yanaşı ölkədə pandemiyaya görə tətbiq edilən bir sıra məhdudiyyətlər hələ də hökm sürməkdədir. Bunların sırasında təhsil müəsissələrinin, bağçaların fəaliyyətini göstərmək olar.

Sosial şəbəkələrdə təhsil müəsissələrinin dekabr ayında açılacağı ilə məlumatlar öz əksini tapıb. İddialara görə, Azərbaycanda dərslər dekabr-yanvar aylarında bərpa ediləcək. Bu dövrə qədər isə dərslər onlayn rejimdə davam edəcək.

Məsələ ilə bağlı sonxeber.az-a Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valehov məlumat verib. O sözügedən məlumatların dezinformasiya olduğunu açıqlayıb:

"Bu dedi-qodu xarakterli məlumatlardır, insanlar belə şeylərə inanmasınlar. Hər kəs bir "avaz" çalır".

