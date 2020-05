Təranə Qumralın qızı Qumral sosial media hesabında yeni paylaşım edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Qumral öz İnstaqram hesabında həyat yoldaşı ilə birlikdə videosunu paylaşıb. Videoda həyat yoldaşı Qumralın başına vedrə ilə su töküb.



Sözügedən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.